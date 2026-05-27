Convaincant lors de son entrée en lice, Jannik Sinner pense que sa marge de progression existe encore et que physiquement il sera au top de sa forme dans quelques années, ça promet.
« À 24 ans, on n’est pas encore complètement développé. Les années jusqu’à 27 ou 28 ans seront importantes ; c’est à ce moment‐là qu’on sculpte son corps, et donc son jeu . Après, il s’agit de maintenir un certain rythme. Et cela ne veut pas dire qu’on ne progresse pas ; Rafa, Novak et Roger ont toujours progressé. Il faut varier son service de plus en plus, même depuis la ligne de fond, il faut être très bien placé ; parfois on raccourcit le point, d’autres fois on l’allonge ; il y a toujours des aspects à améliorer »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 07:20