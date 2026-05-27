Convaincant lors de son entrée en lice, Jannik Sinner pense que sa marge de progres­sion existe encore et que physi­que­ment il sera au top de sa forme dans quelques années, ça promet.

« À 24 ans, on n’est pas encore complè­te­ment déve­loppé. Les années jusqu’à 27 ou 28 ans seront impor­tantes ; c’est à ce moment‐là qu’on sculpte son corps, et donc son jeu . Après, il s’agit de main­tenir un certain rythme. Et cela ne veut pas dire qu’on ne progresse pas ; Rafa, Novak et Roger ont toujours progressé. Il faut varier son service de plus en plus, même depuis la ligne de fond, il faut être très bien placé ; parfois on raccourcit le point, d’autres fois on l’al­longe ; il y a toujours des aspects à améliorer »

