Le flegme et la tranquillité de Jannik Sinner est bluffant. En conférence de presse, il a insisté sur l’idée qu’il avait eu ses chances, qu’une fois qu’il avait raté le coche, notamment dans le premier set, la partie est devenu très difficile. Au delà de cette défaite, il a aussi rendu un bel hommage à son adversaire : « Quand vous allez sur le court même face à Rafael Nadal il faut y aller avec le bon état d’esprit, en ayant un plan de jeu particulier. J’en avais un aujourd’hui. J’avais un plan de jeu qui a plutôt bien fonctionné. J’ai beaucoup de respect pour Rafael Nadal, mais bon, on veut quand même remporter la victoire. Si on va sur le court, c’est pour jouer son tennis, avec sa propre personnalité et déployer son propre tennis. Et le but ultime, c’est de remporter la victoire. Mais bon, pour chaque joueur, il faut faire preuve du respect qui lui est dû, ceci sur le court ou hors court. Rafael Nadal un exemple pour nous tous. C’est une personne admirable ».