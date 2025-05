Lors de son média day, Jannik Sinner a rendu un vif hommage à Rafael Nadal pour sa carrière et l’exemple qu’il donnait à tout le monde.

« Il mérite une céré­monie fantas­tique, pas seule­ment à cause du joueur qu’il est mais aussi à cause de son compor­te­ment sur le court. Il nous a apporté telle­ment, surtout pour notre géné­ra­tion, même les plus jeunes. C’était un modèle. Son humi­lité, son succès en tant que joueur ont montré que tout était possible. J’ai eu la chance de le connaître, de le connaître même mieux. Je me suis entraîné plusieurs fois avec lui. Il est exac­te­ment comme vous le voyez, vous, jour­na­listes. Il n’y a pas de faux‐semblant chez lui » a explique Jannik juste avant de remer­cier la star espagnole.

« Nadal me connaît. J’ai été ravi de rece­voir le soutien d’une personne aussi impor­tante dans notre sport et dans le monde. Il m’a beau­coup aidé mora­le­ment, et j’ai beau­coup apprécié, car c’est quel­qu’un d’honnête »