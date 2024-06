Chez nos confrères d’Ubitennis, Jannik Sinner s’est exprimé assez libre­ment sur son match et il a tenu à répondre aux obser­va­teurs qui ont « critiqué » la qualité de tennis proposé par les deux champions.

« Il y a des choses qu’on ne remarque pas quand on est assis dans les tribunes et pas sur le terrain : aujourd’hui il y avait du vent qui nous a un peu gêné, les condi­tions n’étaient pas faciles. D’autres erreurs s’ex­pliquent certai­ne­ment par des tensions : plus on se fait face, plus on se connaît, donc on entre sur le terrain en sachant ce qu’on peut attendre de l’autre. Cela s’est passé comme ceci : nous ne pouvons pas toujours jouer le match parfait les uns contre les autres. Maintenant que j’ai perdu les deux derniers matches, je vais devoir essayer d’ap­porter quelques chan­ge­ments à mon plan, tout comme il a essayé de le faire lors­qu’il se retrou­vait tout juste après quelques défaites contre moi. »