C’est un trem­ble­ment de terre sur la planète tennis !

Immense favori de Roland‐Garros en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, vain­queur de ses 30 derniers matchs et des Masters 1000 d’Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome cette année, Jannik Sinner sort dès le deuxième tour sur la terre battue parisienne !

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, pour son deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), le numéro 1 mondial maîtri­sait parfai­te­ment son sujet jusqu’à 6–3, 6–2, 5–1. Le moment où tout a basculé.

Touché physi­que­ment, sans que l’on sache s’il souf­frait, une fois de plus, de la chaleur, ou d’une douleur muscu­laire, Italien s’est ensuite tota­le­ment effondré. À 5–4, 0–40, il a demandé un temps mort médical et quitté le court quelques minutes, avant de revenir sans réel­le­ment pouvoir lutter. Il a fina­le­ment concédé le set 7–5.

Sinner n’al­lait pas mieux dans les deux dernières manches, et laisser filer son rêve de remporter le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès, un an après avoir manqué trois balles de match contre Carlos Alcaraz en finale.

Le patron du tennis mondial a eu le mérite de ne pas aban­donner, a tenté tant bien que mal de s’ac­cro­cher, en vain. Juan Manuel Cerundolo saisis­sait sa chance et stop­pait l’in­croyable série de Jannik Sinner : 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1, en 3h31 de jeu.

Cette élimi­na­tion de Jannik Sinner change tota­le­ment la donne et offre à tous les joueurs du tableau une incroyable oppor­tu­nité. La donne est simple : soit Novak Djokovic remporte un 25e Majeur, soit le tennis aura un nouveau vain­queur en Grand Chelem.

La confé­rence de presse de Jannik Sinner est désor­mais très attendue…