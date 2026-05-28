C’est un tremblement de terre sur la planète tennis !
Immense favori de Roland‐Garros en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, vainqueur de ses 30 derniers matchs et des Masters 1000 d’Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome cette année, Jannik Sinner sort dès le deuxième tour sur la terre battue parisienne !
Programmé en première rotation sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, pour son deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), le numéro 1 mondial maîtrisait parfaitement son sujet jusqu’à 6–3, 6–2, 5–1. Le moment où tout a basculé.
Touché physiquement, sans que l’on sache s’il souffrait, une fois de plus, de la chaleur, ou d’une douleur musculaire, Italien s’est ensuite totalement effondré. À 5–4, 0–40, il a demandé un temps mort médical et quitté le court quelques minutes, avant de revenir sans réellement pouvoir lutter. Il a finalement concédé le set 7–5.
Sinner n’allait pas mieux dans les deux dernières manches, et laisser filer son rêve de remporter le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès, un an après avoir manqué trois balles de match contre Carlos Alcaraz en finale.
Le patron du tennis mondial a eu le mérite de ne pas abandonner, a tenté tant bien que mal de s’accrocher, en vain. Juan Manuel Cerundolo saisissait sa chance et stoppait l’incroyable série de Jannik Sinner : 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1, en 3h31 de jeu.
Cette élimination de Jannik Sinner change totalement la donne et offre à tous les joueurs du tableau une incroyable opportunité. La donne est simple : soit Novak Djokovic remporte un 25e Majeur, soit le tennis aura un nouveau vainqueur en Grand Chelem.
La conférence de presse de Jannik Sinner est désormais très attendue…
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 15:46