En confé­rence de presse, Jannik Sinner a encore été très digne. Il faut dire que cette finale va devenir légen­daire et avec le temps, malgré sa défaite, cela pour­rait devenir un bon souvenir quand sa carrière sera terminée.

« Nous sommes une famille très simple. Mon père n’était pas là parce qu’il travaillait aujourd’hui. Notre réus­site ne change rien dans la famille. J’étais heureux de voir ma maman est ici. J’imagine que mon père regar­dait à la télé­vi­sion s’il avait terminé son travail. Tout va bien. Comme je l’ai dit, avant le début de ma carrière, je n’au­rais jamais pensé me retrouver dans cette posi­tion. Ce n’était même pas un rêve telle­ment c’était éloigné. Je n’y pensais pas du tout. Maintenant, je me retrouve ici, à jouer le plus long match de l’his­toire de Roland‐Garros en finale. Cela fait mal, oui, mais d’un autre côté, on ne peut pas avancer en pleu­rant, donc cela arrive »