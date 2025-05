À la fin de son inter­view d’après match donnée par Alex Corretja à l’issue de sa victoire en night session contre Arthur Rinderknech sur le Philippe‐Chatrier, Jannik Sinner a été invité à regarder de plus près la toute nouvelle plaque érigée en l’hon­neur de Rafael Nadal.

C’est avec beau­coup de respect que l’Italien l’a dépous­siérée, avant de donner un discours plein d’ad­mi­ra­tion envers l’Espagnol.

Jannik Sinner taking a closer look at the Nadal plaque 🫶#RolandGarros pic.twitter.com/Xh2UJG1Vav