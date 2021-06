La marche était encore un peu trop haute pour Jannik Sinner face à Rafael Nadal en huitièmes de finale des Internationaux de France. Alors qu’il servait pour le gain de la première manche, le jeune italien a vu son adver­saire revenir à toute vitesse et lui infliger sept jeux de rang avant de s’in­cliner assez lour­de­ment. En confé­rence de presse d’après match, Jannik a évoqué ces moments où il n’avait aucune solu­tion à part courir.

« Je ne sais ce que Rafa a dit par rapport à son niveau, mais je pense qu’au­jourd’hui, il était à un niveau très élevé, il tapait très fort dans la balle. Et cela fait qu’on n’ar­rive pas à jouer le tennis qu’on aime­rait jouer. Comme je l’ai dit, j’ai déjà répondu à cette ques­tion d’une certaine manière. À un moment donné, il jouait, et moi, je ne faisais que courir. Comme je l’ai dit, le chemin à parcourir est long. J’espère que j’aurai encore une occa­sion de jouer contre lui. Bien sûr, j’au­rais aimé avoir cette possi­bi­lité de me tester à nouveau, et on verra ce qui se passe, mais le chemin est long. La seule chose à faire, c’est de me remettre au travail, et on verra ce qui se passe la prochaine fois. »