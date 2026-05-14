Evidemment gagner est une réjouis­sante mais trop gagner peut aussi vous installer dans une routine presque indé­cente. Ce que réalise en ce moment Jannik Sinner est incroyable mais c’est aussi condi­tionné par quelques circons­tances favorables.

En 2011, Novak Djokovic est arrivé à Roland‐Garros en ayant un parcours assez semblable à celui de l’Italien.

Le Serbe avait tout simple­ment remporté tous les tour­nois auxquelles il avait parti­cipés. Il avait donc soulevé 7 trophées (Open d’Australie, Dubai, Indian Wells, Miami, Belgrade, Madrid, Rome) en battant au passage un certain Rafael Nadal en finale en Espagne, en Italie et en Floride rien que ça.

Il était donc l’im­mense favori en arri­vant à Roland Garros.

Demi‐finaliste sans avoir tremblé, ni joué en quart de finale après le forfait de Fabio Fognini blessé, le Serbe est entré sur le central Philippe Chatrier pour avec le sourire aux lèvres, fort d’une invin­ci­bi­lité déconcertante.

Quatre sets plus tard, (6−7, 3–6, 6–3 6–7), Roger Federer, vain­queur, pouvait le pointer du doigt, comme pour lui dire : « La récréa­tion est finie. Cette fois, tu as eu en face de toi un joueur qui n’avait pas peur et surtout qui n’avait rien à perdre »

On ne souhaite pas la même chose à Sinner mais il est vrai qu’un tournoi du Grand Chelem ne ressemble qu’à rien d’autre qu’un tournoi du Grand Chelem avec ce que cela implique comme pres­sion et d’aléas qui sont souvent imprévisibles.

Quand tu t’es promené pendant des semaines en dérou­lant ton tennis sans avoir eu à forcer, tu sais aussi qu’à un moment la machine peut s’en­rayer et la réalité peut te rattraper.

Du coup, on a presque envie de dire que pour Jannik le mieux pour vrai­ment réussir son Roland Garros serait presque de perdre en Italie.…histoire de…