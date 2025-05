Comme toutes les années à l’heure de la divul­ga­tion des invi­ta­tions pour Roland‐Garros, il y a des mécontents.

Alors que la Fédération Française de Tennis a dévoilé ce mardi la liste complètes des invi­ta­tions pour le grand tableau et les quali­fi­ca­tions, Harmony Tan a souhaité réagir via son compte Instagram. Et la Française, ancienne 90e mondiale et actuelle 244e, s’es­time lésée.

« Pas de Roland Garros pour moi cette année. Un goût amer, un senti­ment d’injustice face à la déci­sion de la fédé­ra­tion de ne pas m’accorder de wild card pour les quali­fi­ca­tions. Surtout après tous les efforts de ces derniers mois et de bons résul­tats à la clé. Cette semaine, je suis 244e mondiale devant les 9 joueuses qui ont reçu une wild card qualifs. Et pour­tant… rien. Oui, j’ai 27 ans. Oui, je ne suis plus une “jeune espoir”. Mais j’ai prouvé que je pouvais riva­liser en Grand Chelem. J’ai connu des hauts, des bas, et je continue à me battre. Maintenant je vais passer à autre chose, je garde le sourire comme d’habitude et je retourne sur le court avec la même force. Parce qu’au fond, le tennis reste un jeu. Et moi, j’adore jouer. »