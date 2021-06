Dans une inter­view donnée à Ouest France, Robin Soderling est revenu sur sa fameuse victoire contre Rafael Nadal à Roland Garros en 2009. Premier homme à battre Rafa porte d’Auteuil, le Suédois regrette que ce match éclipse le reste de sa belle carrière. Au final, il pense que cette victoire souligne surtout les incroyables perfor­mances de Nadal à Roland Garros.

« Beaucoup de gens viennent me voir en me disant : « Oh je me souviens du match où vous avez battu Nadal ». Je sais très bien qu’ils parlent de ce 8e de finale à Roland‐Garros, mais pour blaguer, je leur demande : « Lequel ? Parce que je l’ai battu plusieurs fois ». C’est devenu une sorte de légende. Tellement de gens me disent : « Je me souviens, c’était la finale ». Alors que pas du tout, ce n’était que les 8es ! C’est cool bien sûr, mais ce n’est qu’un match. Il y a telle­ment d’autres choses que j’ai réali­sées dans ma carrière et dont je suis très fier. Je pense que ça dit plus de choses sur Rafa que sur moi‐même fina­le­ment. S’il y avait eu sept ou huit joueurs qui l’avaient battu à Roland‐Garros, on ne m’en parle­rait pas, ou moins. Il aurait gagné cinq ou six fois, ce qui serait déjà incroyable. Mais il n’a perdu que deux fois et ça montre quelle légende il est. »