Rafael Nadal disputait le 100e match de sa carrière à Roland Garros (98-2) et il est une nouvelle fois dans le dernier carré. Faisant face à une horaire tardive (le match a commencé à 21h40) et un adversaire très talentueux et puissant, l’Italien Jannik Sinner (19 ans), l’Espagnol a réalisé le match le plus complet de sa quinzaine en s’imposant en trois sets et 2h45 de jeu : 7-6(4), 6-4, 6-2.

Après un premier set poussif où il a été mis plusieurs fois en difficulté, le numéro 2 mondial a serré le jeu quand il le fallait grâce notamment à une expérience inestimable. Précis sur sa mise en jeu (66 % de points derrière sa première balle, 60 derrière la deuxième), comme depuis le début du tournoi, « Rafa » devra rééditer le même type de performance face à celui qui l’avait sèchement battu à Rome le 19 août dernier, l’Argentin Diego Schwartzman, auteur d’une prestation remarquable face à Dominic Thiem.

Un duel particulièrement attendu.