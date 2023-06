Tombeur du Russe Andrey Rublev alors qu’il était mené deux sets à zéro au troi­sième tour de Roland‐Garros, Lorenzo Sonego remer­ciait presque le public de l’avoir poussé pour renverser ce match contre le 7e mondial. En confé­rence de presse, il a d’ailleurs donné son avis sur LE sujet des derniers jours.

« Je pense que c’est diffi­cile de jouer contre un Français ici, mais je pense que nous devons rester concen­trés sur le tennis. Nous ne devons pas penser au public. Aujourd’hui, l’at­mo­sphère était incroyable. Le public était en ma faveur et j’ai reçu de l’énergie de leur part. Je pense que c’était une bonne chose et il faut que je profite encore plus de cette situation. »