Nouveau coup de tonnerre à Roland‐Garros ! Alors qu’il menait deux sets à zéro et qu’il semblait avoir la partie en main, Andrey Rublev a été renversé par le coura­geux Lorenzo Sonego qui s’im­pose : 5–7, 0–6, 6–3, 7–6(5), 6–3, en 3h45 de jeu.

7–5, 6–0. Plus solide que son adver­saire dans le premier set, Andrey Rublev déroule dans la deuxième manche où il déploie son jeu en cadence. On peut alors s’at­tendre à ce qu’il s’im­pose plutôt tran­quille­ment. Mais c’est mal connaître Lorenzo Sonego qui n’ab­dique jamais. Il l’a déjà montré par le passé et le Russe le savait.

Il commence à perdre le fil lorsque Sonego le breake dans la troi­sième manche. Rublev joue avec le feu et s’agace. Comme souvent. S’il a remporté plusieurs matchs tendus cette année, en sauvant notam­ment des balles de match, il ne réussit pas ce vendredi à se remettre la tête à l’endroit.

Lorenzo Sonego a inversé la tendance et « pique » au meilleur des moments, dans le huitième jeu du cinquième set, avant de conclure quelques minutes plus tard.

L’Italien, 48e mondial, montre à quel point il peut être redou­table dans les gros matchs avec une 6e victoire contre un top 10 sur les trois dernières années. Il affron­tera Karen Khachanov en huitièmes de finale.

Andrey Rublev, lui, aura encore beau­coup de regrets en Grand Chelem.