Depuis qu’elle a annoncé sa décision de prendre sa retraite à la fin de l’année 2026, Sorana Cirstea semble libérée d’un poids.
Et même si elle s’est sèchement inclinée, ce mardi, en quarts de finale de Roland‐Garros face à Mirra Andreeva (6−0, 6–3 en 55 minutes), la Roumaine réalise pour le moment une saison de grande qualité avec notamment un titre, chez elle, à Cluj, ou encore une demi‐finale sur le WTA 1000 de Rome.
Une excellent bilan pour la joueuse de 36 ans qui a cependant déclaré en conférence de presse que son forme actuelle ne remettait pas en question sa décision.
« Oui, je maintiens ma décision. Je n’ai pas changé d’avis. Je suis simplement très reconnaissante de la façon dont l’année se déroule et de mon niveau de jeu. Encore une fois, dans l’ensemble, ce fut un tournoi très solide. Mais aujourd’hui (mardi) encore, j’ai trouvé que les conditions étaient vraiment très lentes. Je n’ai pas réussi à la mettre en difficulté. Et elle a vraiment très bien joué. Mon niveau était un peu en dessous. Le sien était très, très élevé. C’est là que réside la différence. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 15:49