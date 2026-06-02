Depuis qu’elle a annoncé sa déci­sion de prendre sa retraite à la fin de l’année 2026, Sorana Cirstea semble libérée d’un poids.

Et même si elle s’est sèche­ment inclinée, ce mardi, en quarts de finale de Roland‐Garros face à Mirra Andreeva (6−0, 6–3 en 55 minutes), la Roumaine réalise pour le moment une saison de grande qualité avec notam­ment un titre, chez elle, à Cluj, ou encore une demi‐finale sur le WTA 1000 de Rome.

Une excellent bilan pour la joueuse de 36 ans qui a cepen­dant déclaré en confé­rence de presse que son forme actuelle ne remet­tait pas en ques­tion sa décision.

« Oui, je main­tiens ma déci­sion. Je n’ai pas changé d’avis. Je suis simple­ment très recon­nais­sante de la façon dont l’année se déroule et de mon niveau de jeu. Encore une fois, dans l’ensemble, ce fut un tournoi très solide. Mais aujourd’hui (mardi) encore, j’ai trouvé que les condi­tions étaient vrai­ment très lentes. Je n’ai pas réussi à la mettre en diffi­culté. Et elle a vrai­ment très bien joué. Mon niveau était un peu en dessous. Le sien était très, très élevé. C’est là que réside la différence. »