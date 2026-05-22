L’entretien réalisé par Sinner pour l’Equipe Magazine est précieuse.



On sent que l’Italien a envie d’en dire plus sur lui, qu’il est en confiance.



La première ques­tion est liée à son statut et le fait que beau­coup d’ob­ser­va­teurs le traitent de robot. Visiblement, cela ne le gêne pas trop.

« Je ne trouve pas que le terme soit péjo­ratif. C’est comme ça que je fonc­tionne. J’essaye toujours d’être le plus précis possible, de jouer le bon coup au bon moment, et ça demande d’être en très bonne forme physique et mentale. C’est comme ça et pour ça que je m’en­traîne. Pour être le mieux armé possible dans les moments impor­tants d’un match »