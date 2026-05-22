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Souvent traité de robot, Sinner assume : « Je ne trouve pas que le terme soit péjoratif »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

L’entretien réalisé par Sinner pour l’Equipe Magazine est précieuse.

On sent que l’Italien a envie d’en dire plus sur lui, qu’il est en confiance.

La première ques­tion est liée à son statut et le fait que beau­coup d’ob­ser­va­teurs le traitent de robot. Visiblement, cela ne le gêne pas trop.

« Je ne trouve pas que le terme soit péjo­ratif. C’est comme ça que je fonc­tionne. J’essaye toujours d’être le plus précis possible, de jouer le bon coup au bon moment, et ça demande d’être en très bonne forme physique et mentale. C’est comme ça et pour ça que je m’en­traîne. Pour être le mieux armé possible dans les moments impor­tants d’un match »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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