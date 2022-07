Stakhovsky : « Je ne vais pas citer de noms mais pratiquement tous les joueurs russes que j’ai rencontrés à Paris sont partis ou ont détourné la tête quand ils m’ont vu arriver »

Samedi, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a orga­nisé un événe­ment cari­tatif dans son pays, la Pologne, afin de récolter des fonds pour les enfants et adoles­cents touchés par la guerre en Ukraine.

Elle a pu compter sur la présence d’Elina Svitolina, de l’ex‐numéro 2 au clas­se­ment WTA, Agnieszka Radwanska, du Ballon d’Or 2004, Andriy Shevchenko, ou encore de Sergiy Stakhovsky. Ce dernier, retraité depuis début 2022 et rentré à Kiev au début de la guerre pour défendre son pays face à l’armée russe, a fait de nouvelles décla­ra­tions bien tranchantes.

« J’ai rencontré des joueurs russes à Paris, je ne vais pas citer de noms, pendant Roland‐Garros. Pratiquement, tous sont partis ou ont détourné la tête quand ils m’ont vu arriver. Je les connais tous depuis très long­temps. J’ai vu leurs carrières se déve­lopper. Et je suis déçu, c’est le moins qu’on puisse dire. Rublev est peut‐être le seul joueur à s’être exprimé publi­que­ment et à avoir dit stop à la guerre, dès la première semaine. […] J’ai une grande admi­ra­tion pour Daria (Kasatkina, qui a récem­ment fait son coming‐out, ndlr) Elle est une héroïne à sa manière. S’il y avait plus de Russes comme elle, cette guerre n’au­rait jamais commencé », a regretté l’an­cien 31e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.