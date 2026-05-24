Pour son dernier Roland‐Garros, Stanislas Wawrinka aurait dû affronter au premier tour le Arthur Fils, fina­le­ment forfait pour le Grand Chelem parisien.

En confé­rence de presse avant l’an­nonce du numéro 1 fran­çais, le vain­queur de l’édition 2015 avait d’ailleurs eu un échange complice et teinté d’humour avec un journaliste.

Q. Affronter un Français sur le central, à Roland‐Garros, un jeune joueur, choc de géné­ra­tion : c’est le meilleur match que tu pouvais imaginer pour terminer peut‐être, peut‐être à Roland‐Garros…?

R. Tu t’es bien rattrapé, atten­tion ! Ce n’était pas beau ça… Je sens que tu as déjà écrit l’ar­ticle pour après le match…

Q. Symboliquement, pour toi, c’est l’idéal ?

R. Bien sûr, l’af­fiche pour moi, c’est tout ce que j’aime. Forcément, comme tu l’as dit, avoir l’op­por­tu­nité de jouer une dernière fois, peut‐être sur le Central, contre un top joueur, contre la nouvelle géné­ra­tion. Déjà top joueur, mais futur plus grand joueur encore, je pense. C’est la raison pour laquelle je joue encore au tennis. Et donc j’es­père pouvoir faire un gros match.