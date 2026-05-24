Pour son dernier Roland‐Garros, Stanislas Wawrinka aurait dû affronter au premier tour le Arthur Fils, finalement forfait pour le Grand Chelem parisien.
En conférence de presse avant l’annonce du numéro 1 français, le vainqueur de l’édition 2015 avait d’ailleurs eu un échange complice et teinté d’humour avec un journaliste.
Q. Affronter un Français sur le central, à Roland‐Garros, un jeune joueur, choc de génération : c’est le meilleur match que tu pouvais imaginer pour terminer peut‐être, peut‐être à Roland‐Garros…?
R. Tu t’es bien rattrapé, attention ! Ce n’était pas beau ça… Je sens que tu as déjà écrit l’article pour après le match…
Q. Symboliquement, pour toi, c’est l’idéal ?
R. Bien sûr, l’affiche pour moi, c’est tout ce que j’aime. Forcément, comme tu l’as dit, avoir l’opportunité de jouer une dernière fois, peut‐être sur le Central, contre un top joueur, contre la nouvelle génération. Déjà top joueur, mais futur plus grand joueur encore, je pense. C’est la raison pour laquelle je joue encore au tennis. Et donc j’espère pouvoir faire un gros match.
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 13:40