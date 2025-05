Invité par les orga­ni­sa­teurs et battu dès son entrée en lice à Roland‐Garros par le Britannique, Jacob Fearnley (55e), en trois sets, Stan Wawrinka, désor­mais âgé de 40 ans et 138e joueur mondial, a refusé d’an­noncer sa prochaine retraite lors de sa confé­rence de presse d’après match. Même si on sent bien qu’elle se rapproche à grands pas.

« Voilà, je suis là devant vous après avoir perdu au premier tour de Roland‐Garros. C’est vrai que je suis en fin de carrière, c’est clair, mais je ne vais pas m’ar­rêter main­te­nant. Chaque semaine me rapproche de la date fati­dique, mais je pense qu’en général, je joue encore du bon tennis, je bouge encore bien, je m’amuse encore. Les défaites sont toujours diffi­ciles à accepter. C’est toujours un problème d’équi­libre, de sacri­fice. C’est tout ce que l’on fait d’un côté pour parvenir à ce niveau. Il y a l’autre côté égale­ment, quand on n’a pas suffi­sam­ment de victoires. En ce moment, je n’en ai pas suffi­sam­ment. Mais bon, je viens de finir Roland‐Garros, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. »