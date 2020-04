Numéro 52, mai 2016, Stan Wawrinka revient défendre son titre à Roland-Garros. On a la chance de pouvoir revenir avec lui sur ce succès et de voir comment il aborde son nouveau statut de star du circuit. Statut qu’il a conforté depuis avec le charisme qui va avec. Stan est devenu Stan The Man.

Est-ce que vous êtes nerveux à l’idée de venir ici à Roland-Garros défendre votre titre ?

Non, pas du tout. Je ne vois pas les choses comme cela. La pression, quand on a de gros objectifs, au cours de sa carrière, on l’a tous les jours, sur tous les tournois. Elle est toujours présente et il faut savoir l’apprivoiser, elle ne doit pas vous paralyser. Donc même si Roland Garros est un moment chargé d’émotions, c’est certain, je l’aborde comme je l’ai fait l’an dernier : avec le désir d’aller loin et surtout de jouer mon meilleur tennis. C’est toujours les intentions que l’on a sur le court qui doivent guider notre motivation. Après, je sais aussi que ce sera de toute façon un vrai plaisir de me retrouver sur le court central où j’ai vécu des choses incroyables.