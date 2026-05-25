Stanislas Wawrinka à Roland‐Garros, c’est fini.

Battu au premier tour par le Néerlandais Jesper De Jong (106e mondial), 6–3, 3–6, 6–3, 6–4, le vain­queur de l’édi­tion 2015 a fait ses adieux au tournoi Porte d’Auteuil.

En larmes, le Suisse s’est exprimé lors d’une céré­monie en son honneur à la fin du match.

« C’est dur. Je n’ai pas envie de vous dire au revoir. Tout d’abord, j’ai envie de remer­cier Amélie (Mauresmo, direc­trice du tournoi), Gilles (Moretton, président de la FFT), et toutes les personnes qui travaillent pour le tournoi de m’avoir permis de vivre de telles émotions. C’est grâce à des tour­nois comme celui‐ci que j’ai rêvé d’être un joueur de tennis, j’ai grandi avec le rêve de parti­ciper à Roland‐Garros au moins une fois. Ce tournoi rend les rêves possibles. Je ne vais pas faire un long discours pour mes amis, ma famille, car je vais encore jouer cette année. Je le ferai à la fin. Jasper, bravo pour le match. C’était 3 heures d’émo­tions, de bataille. J’ai voulu conti­nuer, jouer à 41 ans pour vivre des émotions comme celles‐ci. On n’a jamais envie de dire au revoir quand on est passionné par quelque chose, quand on atteint son rêve, quand on aime ce qu’on fait, quand on a la chance de voyager, de jouer les tour­nois. J’ai tout donné pour ce sport. J’aurais rêvé pouvoir rejouer ici, mais malheu­reu­se­ment c’est la fin. Merci beaucoup. »

Grand respect à « Stan The Man », qui va terminer la saison avant de mettre défi­ni­ti­ve­ment un terme à sa magni­fique carrière.