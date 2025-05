Alors que Richard Gasquet, qui affron­tera son compa­triote Terence Atmane au 1er tour de Roland‐Garros, prendra offi­ciel­le­ment sa retraite à l’issue du tournoi, plusieurs joueurs dont Stan Wawrinka ont été inter­rogés en confé­rence de presse sur la trace laissé par le cham­pion tricolore.

Et le Suisse a eu des mots forts pour le Biterrois.

« J’ai eu la chance de m’en­traîner avec lui hier (jeudi), je lui ai dit ce que j’avais à lui dire hier. On se connaît bien. C’est un bon pote. On s’est côtoyés tout au long de ces années, les vingt dernières années sur le circuit, de près ou de loin. On s’est souvent entraînés ensemble. C’est une très bonne personne, c’est un grand cham­pion, excellent joueur. Si je devais lui dire quelque chose, c’est bravo pour sa carrière tout simple­ment, bravo pour tous les résul­tats qu’il a faits. Cela a été une chance pour les fans de tennis de le voir jouer, de voir à quel point son jeu.. je le trouve très beau à voir, à quel point il était capable de tout faire sur toutes les surfaces. Ça a été un chal­lenge de chaque fois l’af­fronter. On s’est joués plus d’une fois. C’est allé dans les deux sens. On a tous les deux des matchs qui nous ont marqués ou des défaites qui nous ont marquées. Quand je l’ai battu ici à Roland‐Garros, en 2013 ça a été une défaite qui a marqué. Il m’a battu en 2015 à Wimbledon, cela reste un de mes regrets. On est à 1 partout pour les matchs importants. »