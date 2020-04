Ce jeudi dans les colonnes du journal L’Equipe, Vincent Stavaux, l’ex-agent de Marin Cilic, a envoyé quelques bombes et il se pourrait bien qu’il ne se soit pas fait beaucoup d’amis après ces charges successives. En ce qui concerne Roland-Garros, une attitude l’a visiblement choqué : « Des centaines de joueurs ont été aidés grâce à ça (Roland-Garros) dans leur carrière et certains viennent contester le changement de date et cracher dans la soupe au nom parfois d’une récupération électorale. Je ne peux le comprendre. La décision du changement était contestable sur la forme, beaucoup ont été choqués, mais sur le fond je comprends la FFT. »