Invité à revenir sur la défaite de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros contre Alexander Zverev, Stefano Cobolli, père et entraî­neur du joueur italien, désor­mais 10e joueur mondial, a notam­ment évoqué ce fameux cinquième set où son fils était diminué physiquement.

« L’expérience de Zverev a pris le dessus sur celle de Flavio, comme on a pu le voir dès le début du match et surtout dans la façon dont il a géré les diffi­cultés à certains moments. Au cinquième set, tout le monde pensait alors que la dyna­mique était du côté de Flavio. Ça aurait été le cas si Zverev s’était effondré, ce qui ne s’est pas produit en réalité. Flavio a eu un tout petit problème à 6–5. Quand il a frappé ce coup droit sur la balle de set au quatrième set, il a senti sa jambe tirer légè­re­ment et c’est pour cette raison qu’il s’est arrêté 5 à 6 minutes. Là, il a perdu un peu de son sang‐froid. Mais surtout, il s’est un peu énervé, car quand il n’est pas à 100 % physi­que­ment, je le remarque tout de suite : il est un peu pressé, mais surtout, son atti­tude devient un peu plus nerveuse, même à mon égard », a déclaré Stefano Cobolli dans l’émis­sion « Tennis Talk » de SuperTennis.