Invité à revenir sur la défaite de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros contre Alexander Zverev, Stefano Cobolli, père et entraîneur du joueur italien, désormais 10e joueur mondial, a notamment évoqué ce fameux cinquième set où son fils était diminué physiquement.
« L’expérience de Zverev a pris le dessus sur celle de Flavio, comme on a pu le voir dès le début du match et surtout dans la façon dont il a géré les difficultés à certains moments. Au cinquième set, tout le monde pensait alors que la dynamique était du côté de Flavio. Ça aurait été le cas si Zverev s’était effondré, ce qui ne s’est pas produit en réalité. Flavio a eu un tout petit problème à 6–5. Quand il a frappé ce coup droit sur la balle de set au quatrième set, il a senti sa jambe tirer légèrement et c’est pour cette raison qu’il s’est arrêté 5 à 6 minutes. Là, il a perdu un peu de son sang‐froid. Mais surtout, il s’est un peu énervé, car quand il n’est pas à 100 % physiquement, je le remarque tout de suite : il est un peu pressé, mais surtout, son attitude devient un peu plus nerveuse, même à mon égard », a déclaré Stefano Cobolli dans l’émission « Tennis Talk » de SuperTennis.
Publié le mardi 16 juin 2026 à 15:55