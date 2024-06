En confé­rence de presse, le Grec était vrai­ment détruit. Il faut dire qu’il s’est vite rendu compte qu’il n’avait pas les moyens d’in­quiéter son adver­saire du jour.

« À chaque fois que je joue contre Carlos, il a une qualité dans ses coups que je ne vois pas chez d’autres adver­saires. Cela me met en diffi­culté. Tout simple­ment, j’ai l’im­pres­sion que ses coups sont plus profonds. Je n’ai pas pu trouver comment le contrer. Il prend le dessus sur moi, mais il est patient. Et il le fait de manière construc­tive. Moi, je n’ai jamais ressenti cela sur le court. Contre beau­coup d’ad­ver­saires sur le court, je peux les contrer ; je peux les compter sur mes 10 doigts, peut‐être seule­ment un ou deux joueurs ont été capables de faire ça contre moi »