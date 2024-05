Lors de sa confé­rence de presse, le Grec a été inter­rogé sur cette édition de Roland‐Garros qui est plutôt ouverte. Si Stefanos est assez d’ac­cord avec cela, l’an­nonce de son favori a de quoi surprendre.

« C’est vrai que cette année cela semble plus ouvert, mais ici, les matchs sont toujours indécis et plein de suspens. On verra. Quand à à mon favori, je dirai Davidovich Fokina. Et je suis sérieux », a expliqué le Grec.

Soit il s’agit d’un pari, soit Stefanos a des infos que l’on ne possède pas mais ce choix est quand même assez étrange.