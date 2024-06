Alors qu’il devait enfin disputer son premier match en double mixte avec Paula Badosa ce lundi, Stefanos Tsitsipas a dû annuler au dernier moment.

La météo capri­cieuse de Paris a complè­te­ment boule­versé la program­ma­tion des matchs. Le Grec était contraint de disputer deux matchs dans la même journée, puis­qu’il devait disputer le même jour un match en double avec son frère Petros.

Un scénario impos­sible à envi­sager à 24 heures de défier Carlos Alcaraz en quarts de finale. En confé­rence de presse, il a expliqué sa déci­sion d’an­nuler à contre‐cœur ce match avec sa petite amie.

« Je suis encore contrarié. Je dois blâmer la météo à Paris, c’était un désastre. Je ne m’at­ten­dais pas à devoir jouer deux doubles dans la même journée, surtout la veille d’un match impor­tant, comme le quart de finale du simple. C’est trop pour n’im­porte qui et je pense que c’était une sage déci­sion d’aban­donner l’un des tableaux. Je suis heureux que Paula ait compris et qu’elle ait été la première à le suggérer il y a quelques jours, mais j’étais convaincu que je pouvais le supporter et que tout irait bien. »