Impressionnant ce vendredi pour disposer du Chinois Zhang au 3e tour de Roland‐Garros (6−3, 6–3, 6–1, en 1h30), Stefanos Tsitsipas a été inter­rogé en confé­rence de presse sur son prochain adver­saire en huitièmes de finale, l’Italien Matteo Arnaldi, qui s’est offert Andrey Rublev en trois manches.

Et contrai­re­ment au tour précé­dent où le Grec ne savait pas qui il allait affronter, il sait cette fois parfai­te­ment à qui il a affaire.

« J’ai gardé un œil sur lui. Je sais exac­te­ment quel type de joueur il est, car je l’ai vu jouer à Barcelone, je l’ai vu jouer à l’étranger, je l’ai vu jouer à Rome, je l’ai vu jouer ici. J’ai gardé un œil sur lui pendant les six derniers mois, je dirais, lors­qu’il a vrai­ment commencé à faire parler de lui, quand il a vrai­ment commencé à faire des appa­ri­tions sur l’ATP Tour. C’est donc sans aucun doute quel­qu’un qui entre sur le court et se bat de manière répé­ti­tive. Il n’aban­donne jamais. J’ai remarqué cela chez lui. C’est un très bon combat­tant. Quand il s’agit de se battre, il se bat et n’aban­donne pas. il se battra et n’aban­don­nera pas. C’est quelque chose que j’attends. »