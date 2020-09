En plein tourment après sa disqualification de l’US Open, Novak Djokovic a reçu le soutien de son ancien entraîneur pendant quelques mois, le Tchèque Radek Stepanek. Ce dernier, invité de CNN, a pris la défense de son ancien poulain et pense que la proximité exceptionnelle de l’US Open avec Roland Garros va beaucoup l’aider.

« Je pense que la meilleure nouvelle est qu’il a un défi majeur à court terme, comme Roland Garros 2020. Quand il arrivera à Paris, il oubliera tout et se concentrera uniquement sur la victoire, il aura une excellente occasion de tourner la page« , a déclaré l’ancien 8e mondial en simple qui considère qu’il est important pour le numéro 1 mondial de retrouver l’affection du grand public. « Il a beaucoup fait pour ce sport et cela prévaudra sur tout le reste. Rafa (Nadal) et Roger (Federer) sont plus appréciés, mais il va récupérer et qui sait ce que l’avenir nous réserve. Tout change rapidement dans le tennis. »