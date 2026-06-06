Discret, Stéphane Gurov, fonda­teur de l’agence Top 5 Management est un agent à part dans ce monde de « requins ».

Si par le passé il a fait ses armes avec des espoirs devenus stars comme Ons Jabeur, Elina Svitolina, et Daniil Medvedev, Stéphane s’est recentré sur des profils plus « atta­chants » où son exper­tise lui permet de faire avancer les choses sans trop de pres­sion car à côté de cette acti­vité d’agent, sa société mène beau­coup de projets, elle gère notam­ment une grande partie de l’or­ga­ni­sa­tion des Petits As.

Interrogé par l’Equipe, ce jour, Stéphane dresse un portrait très précis de Maya. Les mots choisis confirme que « sa » joueuse est complè­te­ment atypique, comme son jeu d’ailleurs.

« Le tableau a complè­te­ment changé avec cette Majamania, mais je dirai que c’est le busi­ness. Cela a commencé à prendre de l’am­pleur après la victoire en 8ème de finale contre Diane Parry. On a eu au moins une ving­taine de demandes. On rentre dans le money time, mais de ça, il faut abso­lu­ment la préserver avant que ca ne se décante les prochaines semaines. Avec toutes les solli­ci­ta­tions, il ne s’agit pas de faire n’im­porte quoi. Mais je vous confirme qu’elle ne paiera plus ses tenues »