Discret, Stéphane Gurov, fondateur de l’agence Top 5 Management est un agent à part dans ce monde de « requins ».
Si par le passé il a fait ses armes avec des espoirs devenus stars comme Ons Jabeur, Elina Svitolina, et Daniil Medvedev, Stéphane s’est recentré sur des profils plus « attachants » où son expertise lui permet de faire avancer les choses sans trop de pression car à côté de cette activité d’agent, sa société mène beaucoup de projets, elle gère notamment une grande partie de l’organisation des Petits As.
Interrogé par l’Equipe, ce jour, Stéphane dresse un portrait très précis de Maya. Les mots choisis confirme que « sa » joueuse est complètement atypique, comme son jeu d’ailleurs.
« Le tableau a complètement changé avec cette Majamania, mais je dirai que c’est le business. Cela a commencé à prendre de l’ampleur après la victoire en 8ème de finale contre Diane Parry. On a eu au moins une vingtaine de demandes. On rentre dans le money time, mais de ça, il faut absolument la préserver avant que ca ne se décante les prochaines semaines. Avec toutes les sollicitations, il ne s’agit pas de faire n’importe quoi. Mais je vous confirme qu’elle ne paiera plus ses tenues »
Publié le samedi 6 juin 2026 à 08:27