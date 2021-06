Sloane Stephens a tenu à défendre Naomi Osaka car elle affirme que certaines personnes ont dépassé les bornes : « J’ai lu beau­coup de choses qui n’étaient pas gentilles, qui n’étaient pas du tout sensibles. Il n’y a pas de place pour cela, il n’y a pas de place pour la néga­ti­vité, il n’y a pas de place pour se moquer de quel­qu’un, quand il se sent déjà mal. Ce n’est pas comme ça qu’il faut faire. Surtout quel­qu’un qu’on adore et qu’on aime avoir avec nous sur le circuit. Il n’y a pas de raison de faire ça. Il faut la soutenir. Le mois dernier, c’était le mois de la santé mentale et du bienêtre. Regarde où on en est ? On est le premier du mois, et on est revenu à ce que tout le monde s’en fiche ! Il n’y a pas de place pour ça, on doit la soutenir, l’en­cou­rager, et il faut qu’elle revienne à elle‐même, et jouer au tennis »