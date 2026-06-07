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Stephens inquiète pour Cobolli avant sa finale contre Zverev : « Ça n’a aucun sens ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Matteo Arnaldi, malade, se présen­tait en confé­rence de presse pour expli­quer son forfait avant les demi‐finales de Roland‐Garros, son compa­triote et adver­saire, Flavio Cobolli, se trou­vait assis à seule­ment quelques mètres de lui dans la même salle.

Comme John McEnroe, Sloane Stephens a été très étonnée de cette proxi­mité entre les deux joueurs au vu de la situation.

Consultante pour TNT Sports, la lauréate de l’US Open 2017 craint qu’Arnaldi ait transmis son virus à Cobolli, opposé à Alexander Zverev en finale ce dimanche. 

« Pourquoi se sont‐ils assis l’un près de l’autre ? Appelez Arnaldi en FaceTime. On ne voit jamais de confé­rence de presse avec deux joueurs de toute façon ! Je suis hypo­con­driaque alors je dirais : ‘Éloignez‐vous de moi.’ Ne respirez même pas le même air que moi. Et s’il vomit, que c’est conta­gieux, une maladie virale, peu importe ce que c’est, on n’a pas besoin de le savoir. Personne de votre équipe n’a besoin d’être près de lui, surtout que les Italiens sont très câlins. Ils s’étreignent. Ils n’avaient pas besoin de se retrouver à côté, avec Cobolli qualifié pour la finale ; ça n’a aucun sens pour moi », a lâché l’Américaine dans des propos relayés par Tennis Head.

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 10:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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