Dans les colonnes du New York Times, Steve Simon a fait le point sur le circuit WTA en expliquant pourquoi il n’avait pas annoncé (pour l’instant) la suspension des tournois comme l’a fait l’ATP. Dans ce papier, le patron de la WTA garde espoir pour Roland-Garros (24 mai au 7 juin) tout en se montrant relativement prudent : « On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de danger, mais c’est bien de savoir que l’on a 60 jours, ce qui donne beaucoup de temps. J’espère que d’ici là, tout redeviendra normal et que Roland-Garros pourra avoir lieu. Mais je pense que ce sera très tendu et je sais qu’ils doivent être très nerveux à ce sujet.« Pas vraiment de quoi rassurer.