Holger Rune avait de nombreux suppor­ters dans les tribunes du Court Phillipe Chatrier ce mercredi soir, mais deux d’entre eux étaient au plus près de son clan lors de la rencontre qui l’op­po­sait à Casper Ruud.

En effet, Tom et Ahmed, qui sont des grands fans d’Holger Rune de la première heure, avaient réussi à l’époque de Bercy à se faire gracieu­se­ment inviter dans la box de ce dernier pour son premier match sur le dur pari­sien, le tout par la mère du joueur danois.

Toutefois, après la victoire de ce dernier, quelle ne fut pas la surprise des deux suppor­ters quand ils furent invités une nouvelle fois, à une seule condi­tion : qu’ils gardent exac­te­ment la même place que lors du premier match !

Une tradi­tion victo­rieuse donc, et qui a pu se repro­duire lors de la quin­zaine pari­sienne, où l’on a pu recroiser Tom et Ahmed aux même places qu’é­taient les leurs pour le Masters 1000 de Bercy ! Une histoire des plus insolites…

Ecoutez cette histoire légen­daire !



Tom et Ahmed sont fans d’Holger Rune. Depuis le Rolex Paris Masters 2022, grâce à leur culot et la super­sti­tion de la maman du Danois, ils ont assisté à tous les matches d’Holger dans son box, à Bercy et #RolandGarrospic.twitter.com/0ABUodVetO — Tennis Legend (@TennisLegende) June 8, 2023

Des porte‐bonheurs qui n’au­ront cette fois malheu­reu­se­ment pas suffi, Holger Rune ayant été éliminé par Casper Ruud.