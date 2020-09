Pendant que les joueurs présents à l’US Open jouent dans des conditions plus que spéciales, d’autres ont choisi l’option terre battue et transpiration. C’est le cas bien sur pour Gaël Monfils et Stanislas Wawrinka qui tapent la balle régulièrement ensemble. Il faudra surement compter sur eux pour la saison sur terre qui va commencer dès ce lundi en Autriche sans les deux « genevois » qui n’ont pas inscrit ce tournoi à leur calendrier.