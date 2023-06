Elina Svitolina vit pour le moment un Roland‐Garros incroyable après avoir triomphé à Strasbourg. En Alsace déjà elle avait eu un soutien incroyable, c’est encore plus le cas à Paris où elle est presque consi­dérée comme une tricolore.

« Dès le premier tour, j’ai vu qu’on me soute­nait, j’étais acclamée par le public, et j’en obtiens chaque fois plus. Je ne m’at­ten­dais abso­lu­ment pas à ça. Je savais déjà à Strasbourg que beau­coup de personnes me soute­naient. Je suis main­te­nant mariée depuis plusieurs années, cela fait plus de 5 ans que je suis avec Gaël, je ne m’at­ten­dais pas à ce que cela arrive cette année en tout cas ! Mais bon, je suis recon­nais­sante au public d’être là, à me soutenir, même si parfois j’étais menée d’une manche dans certains matchs, et que j’ai fait mon retour, le public était là ! Il m’a soutenue. Il me donne cet espoir aussi, l’es­poir que je peux faire mon retour et gagner. Je suis la dernière fran­çaise dans le tableau »