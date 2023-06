Le message poli­tique inscrit sur la caméra par Novak Djokovic (« Le Kosovo est le coeur de la Serbie. Stop à la violence ») après sa victoire au premier tour de Roland‐Garros lundi continue de faire parler. Interrogée en confé­rence de presse sur le sujet, Elina Svitolina a décidé de prendre la défense du Serbe.

« Nous vivons dans un monde libre, pour­quoi ne pas exprimer ses avis sur les choses. Si on défend quelque chose et on pense que l’on a raison, il faut le dire. Si vous êtes avec un ami, assis en train de discuter, vous allez exprimer votre avis et lui aussi, donc pour­quoi pas (…) Je ne connais pas du tout la situa­tion poli­tique de la Serbie. Si c’est ce qu’il pense, il le pense, mais je ne sais pas si c’est le cœur de la Serbie ou pas », a déclaré l’Ukrainienne, quali­fiée pour le troi­sième tour.