Solide face à une Caroline Garcia incapable de s’adapter à des conditions de jeu inédites, la joueuse ukrainienne est donc en 1/4 de finale et rêve forcément de remporter le premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Si elle regarde la partie de son tableau, il est évident qu’elle s’y voit déjà tant le niveau proposé est improbable dans un tournoi du Grand Chelem. De plus, sa motivation est d’autant plus forte comme elle l’a explique en conférence de presse depuis l’échec cuisant de son « homme » Gaël Monfils : « Je pense que je joue pour nous deux. Je sais à quel point il aime venir ici à Paris et combien il aime jouer devant une grande foule. Malheureusement cette année, c’est un peu différent. C’est donc vraiment triste qu’il n’ait pas pu jouer de son mieux »