Une chose est sûre, Elina Svitolina et Aryna Sabalenka ne parti­ront pas en vacances ensemble.

Après leur duel houleux de ce mardi en quarts de finale de Roland‐Garros, où la Biélorusse semble avoir sciem­ment provoqué l’Ukrainienne en l’at­ten­dant au filet pour lui serrer la main alors qu’elle sait perti­nem­ment que l’Ukrainienne refuse de le faire depuis le début de la guerre, cette dernière a réclamé une sanc­tion pour sa collègue qui a refusé de se présenter en confé­rence de presse à deux reprises avant d’y revenir ce mardi.

« Je pense que tout le monde devrait être sur un même pied d’éga­lité. Par exemple, Naomi Osaka a reçu une amende la dernière fois et cette fois‐ci, il n’y a pas d’amende pour la joueuse qui n’a pas parti­cipé à la confé­rence de presse. S’il n’y avait pas eu d’amende pour Naomi, ce serait peut‐être diffé­rent. J’ai moi aussi rencontré des diffi­cultés pour répondre à certaines ques­tions, j’ai rencontré des diffi­cultés aussi avec la ques­tion sur Novak, à propos de sa décla­ra­tion sur le Kosovo. Je ne m’échappe pas. J’ai une posi­tion forte et je le dis haut et fort. »