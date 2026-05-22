Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.

Iga Swiatek, qui fait elle aussi partie de la liste des fron­deurs, a expliqué sa déci­sion en confé­rence de presse. Extrait.

Q. Nous savons que certains joueurs ne reste­ront que 15 minutes avec les médias aujourd’hui. Participez‐vous à ce mouve­ment ? Êtes‐vous chro­no­mé­trée en ce moment, et comment gérez‐vous cela ?

IGA SWIATEK : Oui, je resterai 15 minutes. Je suis le mouve­ment. Désolée, alors tu veux perdre du temps sur cette ques­tion ou… ?

Q. De ton point de vue, quel est le prin­cipal objectif de cette initia­tive ? Est‐ce une ques­tion de respect, est‐ce une ques­tion de prix ? Quelle est la prio­rité n°1 pour toi ?

IGA SWIATEK : Eh bien, tout d’abord, j’ai l’impression que nous tous, nous n’avons rien contre les médias, évidem­ment, et nous vous respec­tons tota­le­ment. Nous savons à quel point notre rela­tion est impor­tante. Mais en ce qui concerne le tournoi, j’ai l’impression que nous en ferons plus quand le tournoi en fera plus pour nous. Pas seule­ment nous, les meilleures joueuses, car évidem­ment, c’est nous qui sommes le plus en contact avec vous, mais aussi les joueuses moins bien clas­sées et toute la struc­ture. Donc person­nel­le­ment, je n’ai rien contre vous, mais c’est la déci­sion que nous avons prise, et nous allons la respecter.