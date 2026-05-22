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Swiatek à un jour­na­liste : « Je ne resterai que 15 minutes. Tu veux quand même perdre du temps sur cette question ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi. 

Iga Swiatek, qui fait elle aussi partie de la liste des fron­deurs, a expliqué sa déci­sion en confé­rence de presse. Extrait. 

Q. Nous savons que certains joueurs ne reste­ront que 15 minutes avec les médias aujourd’hui. Participez‐vous à ce mouve­ment ? Êtes‐vous chro­no­mé­trée en ce moment, et comment gérez‐vous cela ?
IGA SWIATEK : Oui, je resterai 15 minutes. Je suis le mouve­ment. Désolée, alors tu veux perdre du temps sur cette ques­tion ou… ?
Q. De ton point de vue, quel est le prin­cipal objectif de cette initia­tive ? Est‐ce une ques­tion de respect, est‐ce une ques­tion de prix ? Quelle est la prio­rité n°1 pour toi ?
IGA SWIATEK : Eh bien, tout d’abord, j’ai l’impression que nous tous, nous n’avons rien contre les médias, évidem­ment, et nous vous respec­tons tota­le­ment. Nous savons à quel point notre rela­tion est impor­tante. Mais en ce qui concerne le tournoi, j’ai l’impression que nous en ferons plus quand le tournoi en fera plus pour nous. Pas seule­ment nous, les meilleures joueuses, car évidem­ment, c’est nous qui sommes le plus en contact avec vous, mais aussi les joueuses moins bien clas­sées et toute la struc­ture. Donc person­nel­le­ment, je n’ai rien contre vous, mais c’est la déci­sion que nous avons prise, et nous allons la respecter.

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 16:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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