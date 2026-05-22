Le bras de fer se poursuit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répartition des revenus générés par le tournoi.
Une vingtaine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protestation, de parler pendant seulement 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.
Iga Swiatek, qui fait elle aussi partie de la liste des frondeurs, a expliqué sa décision en conférence de presse. Extrait.
Q. Nous savons que certains joueurs ne resteront que 15 minutes avec les médias aujourd’hui. Participez‐vous à ce mouvement ? Êtes‐vous chronométrée en ce moment, et comment gérez‐vous cela ?
IGA SWIATEK : Oui, je resterai 15 minutes. Je suis le mouvement. Désolée, alors tu veux perdre du temps sur cette question ou… ?
Q. De ton point de vue, quel est le principal objectif de cette initiative ? Est‐ce une question de respect, est‐ce une question de prix ? Quelle est la priorité n°1 pour toi ?
IGA SWIATEK : Eh bien, tout d’abord, j’ai l’impression que nous tous, nous n’avons rien contre les médias, évidemment, et nous vous respectons totalement. Nous savons à quel point notre relation est importante. Mais en ce qui concerne le tournoi, j’ai l’impression que nous en ferons plus quand le tournoi en fera plus pour nous. Pas seulement nous, les meilleures joueuses, car évidemment, c’est nous qui sommes le plus en contact avec vous, mais aussi les joueuses moins bien classées et toute la structure. Donc personnellement, je n’ai rien contre vous, mais c’est la décision que nous avons prise, et nous allons la respecter.
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 16:44