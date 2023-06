La commu­ni­ca­tion globale de la joueuse polo­naise n’est pas toujours évidente à suivre, sauf en ce qui concerne le conflit en Ukraine où elle a constam­ment répéter la même chose, un petit drapeau jaune et bleu accroché à sa célèbre casquette. Une fois de plus solli­citée sur le sujet en confé­rence de presse, elle a insisté sur l’idée qu’il fallait main­te­nant se mobiliser.

« La seule chose que je peux dire, c’est me répéter, répéter mon point de vue concer­nant la commu­nauté des joueuses de tennis : le monde du tennis doit être uni. Nous devons faire tout ce que nous pouvons concer­nant l’agres­sion russe pour qu’elle s’ar­rête. Je soutiens tous les Ukrainiens. Je sais que la situa­tion n’est pas facile. Par exemple, si j’étais à leur place, je ne sais pas si je pour­rais même jouer au tennis. Je les respecte plei­ne­ment. Je veux me concen­trer sur ce que je dois faire pour eux, ce qui est bon pour eux, et c’est à peu près tout ce que je peux dire à ce sujet »