Iga Swiatek a eu chaud mais elle n’est pas quadruple lauréate du tournoi et triple cham­pionne en titre pour rien.

Menée 6–1, 2–0 face à une impres­sion­nante Elena Rybakina, ce dimanche en huitièmes de finale de Roland‐Garros, la Polonaise a fait le dos rond avant de prendre le dessus et fina­le­ment s’im­poser après 2h30 d’une sacrée bataille : 1–6, 6–3, 7–5.

De passage au micro de Mats Wilander sur le court Philippe‐Chatrier quelques secondes après la rencontre, la 3e joueuse mondiale a tout simple­ment comparé son adver­saire du jour à Jannik Sinner.

« C’était vrai­ment dur. Dans le premier set, j’avais l’im­pres­sion de jouer contre Jannik Sinner. Elena m’a vrai­ment poussé dans mes retran­che­ments. Je devais faire quelque chose pour revenir dans le match. Je devais juste me battre et espérer qu’elle joue un peu moins bien. À la fin, je suis parvenue à jouer mon jeu et à l’emporter donc je suis vrai­ment heureuse. »