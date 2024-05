Triple lauréate du tournoi, double tenante du titre, numéro 1 mondiale et grande favo­rite de cette nouvelle édition, Iga Swiatek est passée tout proche du préci­pice ce mercredi. Elle a dû sauver une balle de match contre une Naomi Osaka retrouvée, et ce dès le deuxième tour de Roland‐Garros !

Le visage fermé après sa victoire, la Polonaise a retrouvé le sourire lors de l’in­ter­view sur le court pour faire passer un message au public du Philippe‐Chatrier, trop indis­ci­pliné à son goût.

« Il y a une chose que je veux dire. Je suis désolée d’en parler, je vous respecte énor­mé­ment, tous, et on joue pour vous parce que c’est du plaisir, du spec­tacle, et je gagne ma vie grâce à vous, mais parfois, sous la pres­sion, quand vous criez pendant l’échange, c’est vrai­ment diffi­cile de rester concen­trée. D’habitude, je n’en parle pas parce que je veux être une joueuse qui reste dans sa bulle. Pour nous, c’est très sérieux ce qu’il se joue. On consacre notre vie entière à s’amé­liorer. Il y a beau­coup d’argent en jeu, et parfois si vous perdez un ou deux points, ça peut tout changer pour vous, alors s’il vous plaît, les gars, si vous pouvez nous soutenir entre les échanges mais pas pendant, ce serait génial. J’espère que vous m’ai­merez toujours parce que je sais que le public fran­çais peut huer certains joueurs qu’il n’aime pas. Je vous aime et j’ai toujours aimé jouer ici. »

#RolandGarros | 🎤 « Je vous remercie de nous soutenir, mais je vous demande de crier entre les échanges, mais pas pendant s’il vous plaît. »



Un jour après le coup de gueule de David Goffin, Iga Swiatek en remet une couche sur le public fran­çais. pic.twitter.com/6ltGRy63OL — fran­cetv­sport (@francetvsport) May 29, 2024

Un message fort qui inter­vient un jour après l’énorme coup de gueule de David Goffin contre le public fran­çais.