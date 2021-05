Iga Świątek a remporté son premier tour contre Kaja Juvan (6–0, 7–5). Après le match, la Polonaise a une nouvelle fois fait part de son admi­ra­tion pour Rafael Nadal. En plus de le consi­dérer comme le meilleur du monde, elle est fascinée, comme beau­coup, par son humi­lité malgré sa carrière incroyable.

« Il très humble même s’il est le meilleur joueur du monde. C’est un modèle. Il n’a pas changé et a vrai­ment les pieds sur terre. La chose la plus impor­tante est comment il est en dehors du court et comment il est en tant qu’hu­main. Il a fallu que je me prépare avant notre entraî­ne­ment, que je note quelques sujets de conver­sa­tion pour éviter les silences gênants. Rafa est génial. C’est sympa de voir un tel cham­pion être normal en dehors du court, raconter des blagues, manier le sarcasme. »

Pour rappel, la dernière fois que Świątek a croisé Nadal, elle était trop impres­sionnée pour lui parler…