Titrée en 2020 et 2022 à Roland‐Garros, Iga Swiatek a l’oc­ca­sion ce samedi d’empocher un troi­sième sacre en quatre éditions sur la terre battue pari­sienne. Alors la Polonaise de 22 ans peut‐elle créer une « dynastie » compa­rable à celle de Rafael Nadal ? Elle a répondu à la ques­tion en confé­rence de presse.

« Je ne dirai pas que c’est mon style de moti­va­tion. Je suis plus une personne qui essaie juste de faire de son mieux au quoti­dien, en espé­rant que tout ira bien. Ce qu’a fait Rafa ici, ce qu’il continue à faire, c’est tota­le­ment incroyable. Je n’ai jamais imaginé que cela pour­rait être possible pour moi. C’est tota­le­ment en dehors de ma portée, si je peux dire cela. Il a telle­ment bien joué pendant autant d’an­nées, je ne sais pas si ce sera possible pour moi. Je vais essayer de rester calme, faire les choses un pas après l’autre, et une année après l’autre. Je ne pense pas de cette manière », a déclaré la numéro 1 mondiale, grande favo­rite contre Karolína Muchova.