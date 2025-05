Alors qu’elle avait un peu éluder la ques­tion au début du tournoi, Iga a pris plus posi­tion au sujet des femmes lors de sa dernière confé­rence de presse, ce qui est plutôt logique.

« Il devrait y avoir une égalité. Personnellement, je n’ai pas de posi­tion caté­go­rique sur le sujet. Je veux juste faire mon travail et je suis le programme que l’on me donne. Mais oui, il doit y avoir une égalité, parce qu’un match de tennis féminin peut tout autant être un spec­tacle diver­tis­sant qu’un match de tennis masculin. Comme vous l’avez vu aujourd’hui : il y avait des « olas » pendant mon match. On peut donc aussi donner un spec­tacle inté­res­sant. C’est la raison pour laquelle je pense que l’on devrait être sur un pied d’égalité »