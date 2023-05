🤞🏼Quick update.A couple of days off for sure. And booking my flight to Paris, so…fingers crossed, please ! Hopefully, see you soon.

🤞🏼Update.Potrzebuję na pewno kilku dni odpoc­zynku. Bilety do Paryża rezer­wu­jemy, więc… trzy­ma­jcie kciuki. Mam nadzieję – do zobac­zenia niedługo pic.twitter.com/k8TO8cuROr