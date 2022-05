Grande favo­rite à la victoire finale à la porte d’Auteuil après sa série de 28 victoires de rang et de cinq tour­nois remportés d’af­filée (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome), Iga Swiatek a hérité d’un tableau correct après le tirage au sort de ce vendredi. Opposée à une joueuse quali­fiée au premier tour, elle pour­rait, si on se projette plus loin, affronter Simona Halep en huitièmes de finale et Karolina Pliskova ou Jessica Pegula en quarts. Elle ne pourra en tout cas tomber sur Ons Jabeur.

La Tunisienne, qui fait figure de prin­ci­pale outsider à la Polonaise suite à son titre à Madrid et sa finale à Rome perdue face à… Swiatek, pour­rait affronter Kvitova dès le trosième tour, Raducanu ou Kerber en huitièmes, Sakkari et Anisimova en quarts et, pour­quoi pas, Krejcikova, la tenante du titre, en demi‐finale.

Du côté des joueuses fran­çaises, c’est un peu la soupe à la grimace après le tirage au sort des premiers tours même si certaines comme Alizé Cornet ou Océane Dodin pour­rait tirer leur épingle du jeu.

Le premier tour des joueuses fran­çaises à Roland‐Garros :

Cornet – Doi

Garcia – Townsend

Mladenovic – Fernandez

Ferro – Badosa

Burel – Sakkari

Jeanjean – Parrizas Diaz

Jacquemot – Watson

Monnet – Muchova

Dodin – Petkovic

Tan – Osorio

Parry – Krejcikova

Andrianjafitrimo – Pliskova

Paquet – Sabalenka

Découvrez l’in­té­gra­lité du tableau dames de l’édi­tion 2022 de Roland‐Garros ci‐dessous :