Bousculée par la jeune chinoise Qinwen Zheng ce lundi en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Iga Swiatek, fina­le­ment vain­queur en trois manches (6–7, 6–0, 6–2), a fait une curieuse confi­dence en confé­rence de presse. En effet, la Polonaise a révélé qu’elle se chan­tait des chan­sons dans sa tête lors de certains matchs afin d’éviter de trop cogiter. Étonnant.

« Dans le deuxième set, j’ai voulu me concen­trer un peu plus et ne plus parler autant à mon box et, honnê­te­ment, j’ai un peu accé­léré mon coup droit. Peut‐être que cela a été la clé et j’ai senti que mon esprit était un peu plus clair. Parfois, je chan­tais des chan­sons dans ma tête et j’ai réalisé dans le premier set, quand je me concen­trais sur les choses tech­niques, que cela n’a pas fonc­tionné parce que j’étais de plus en plus tendue. Je ne pouvais pas conti­nuer à faire cela et me préparer à mes coups de la meilleure manière. En fait, oui, je chan­tais dans ma tête. Ce n’est pas la première fois. Je chante toujours dans ma tête, mais cette fois, j’ai changé de chanson. Je chan­tais Dua Lipa (chan­teuse britan­nique, ndlr). C’est une espèce de plaisir coupable. »