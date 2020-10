Iga Swiatek n’est pas une jeune femme comme les autres. A seulement 19 ans, elle est devenue la première joueuse de tennis polonaise, hommes et femmes confondus, à remporter un titre du Grand Chelem. Imperturbable tout au long d’une quinzaine où elle n’aura perdu aucun set en simple et en atteignant le dernier carré sur le tournoi de double. Grâce à ce sacre, elle débloque son compteur de trophée chez les professionnels. Tout simplement impressionnant.

« En fait, je suis fière de moi, j’ai fait un bon tournoi ces deux dernières semaines et je ne m’attendais pas à gagner le trophée. C’est une expérience qui va changer ma vie », a déclaré la jeune polonaise avant de revenir plus globalement sur son parcours et la notion de victoire.

« En fait, c’était tellement incroyable pour moi d’avoir gagné contre Halep que je voyais déjà ce tournoi comme la réalisation d’une vie. Je n’avais pas d’attentes trop élevées, je ne voulais pas me stresser. Je me suis dit : « Ce n’est pas grave que je gagne ou perde ». Et finalement, j’ai juste profité. Ce n’est pas que cela m’était égal de perdre ou gagner, mais je ne voulais pas penser à cela constamment. Le fait de gagner est le résultat du travail que je fais constamment ».